Riberi: Vlahović ima drugačije karakteristike od Halanda

RIM – Bivši francuski reprezentativac Frank Riberi izjavio je da je fudbaler Juventusa Srbin Dušan Vlahović vrhunski igrač sa vrhunskom ličnošću, prenosi italijanski list Gazeta delo Sport.

Riberi (39) je prošle godine okončao karijeru, a od 2019. do 2021. je igrao u Fiorentini sa Vlahovićem i Federikom Kjezom.

„Vlahović ima drugačije karakteristike od Erlinga Halanda, ali je vrhunski igrač sa vrhunskom ličnošću“, rekao je Riberi.

On je istakao da igranje za Juventus može da stvori veliki pritisak igračima.

„Kjeza i Vlahović su moja mlađa braća. Juventus donosi veliki pritisak i tu se uvek očekuje da pobeđujete i dajete golove. Federiko i Dušan imaju veliki potencijal, kvalitet i hrabrost. Ne boje se ničega. Jako predano rade na treninzima kao što sam ih uvek i savetovao u Firenci“, dodao je Riberi.

Bivši francuski reprezentativac smatra da Vlahović, Kjeza i Anhel di Marija odlično sarađuju u torinskom klubu.

„Ako su sva trojica zdravi i na 100 odsto, to je sjajan napad. Di Marija liči na Arjena Robena, obojica spadaju u kategoriju šampiona i umetnika. Ono što mnogi ne mogu ni rukama, on uspeva nogama. Ne čudi me što toliko utiče na Juventus“, zaključio je Riberi.

(Tanjug)

