Ricu Doan novi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta

Dosadašnji fudbaler Frajburga Ricu Doan potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Ajntrahtom iz Frankfurta.
„Srećan sam i počastvovan što sam ovde. Jedva čekam da igram pred našim navijačima“, rekao je 27-godišnji japanski fudbaler.
On je posle tri godine napustio Frajburg, gde je prošle sezone bio najbolji strelac sa 10 golova.
Igrao je još za Gamba Osaku, Groningen, PSV i Arminiju iz Bilefelda.
Doan je igrao za mlade selekcije Japana, a za seniorsku ekipu odigrao je 57 utakmica i postigao 10 golova.
On bi mogao da debituje za Ajntraht 17. avgusta u Kupu ili šest dana kasnije u prvom kolu Bundeslige protiv Verdera iz Bremena.
Ajntraht se vraća u Ligu šampiona nakon što je prošle sezone osvojio treće mesto u Bundesligi.
Klub je ovog leta Liverpulu prodao svog napadača Uga Ekitikea za 93,5 miliona dolara.
(Beta)
