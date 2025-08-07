Ricu Doan novi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta

Dosadašnji fudbaler Frajburga Ricu Doan potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Ajntrahtom iz Frankfurta.

„Srećan sam i počastvovan što sam ovde. Jedva čekam da igram pred našim navijačima“, rekao je 27-godišnji japanski fudbaler.

On je posle tri godine napustio Frajburg, gde je prošle sezone bio najbolji strelac sa 10 golova.

Igrao je još za Gamba Osaku, Groningen, PSV i Arminiju iz Bilefelda.

Doan je igrao za mlade selekcije Japana, a za seniorsku ekipu odigrao je 57 utakmica i postigao 10 golova.

On bi mogao da debituje za Ajntraht 17. avgusta u Kupu ili šest dana kasnije u prvom kolu Bundeslige protiv Verdera iz Bremena.

Ajntraht se vraća u Ligu šampiona nakon što je prošle sezone osvojio treće mesto u Bundesligi.

Klub je ovog leta Liverpulu prodao svog napadača Uga Ekitikea za 93,5 miliona dolara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com