Rikardo: Nisam očekivao pobedu; Fetel: Verstapen više nije mlad

Vozač Red Bula Danijel Rikardo rekao je da nije očekivao da će pobediti u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju i da on „ne pobedjuje u dosadnim trkama“.

Rikardo je u trci u Šangaju krenuo sa šestog mesta, ali je posle dobre vožnje i strategije njegove ekipe, posle ulaska u boks na zamenu guma dok je bezbednosno vozilo bilo na stazi, ipak uspeo da trijumfuje.

On je pobedio rezultatom sat, 35 minuta,36,380 sekundi. Drugo mesto zauzeo je Valteri Botas iz Mercedesa sa zaostatkom od 8,894 sekunde, a treći je bio Kimi Raikonen iz Ferarija sa 9,637 sekundi zaostatka.

„Čini se da ne pobedjujem u dosadnim trkama. Ovo je bilo neočekivano. Pre 24 sata sam pomislio da ćemo možda startovati sa začelja. Hvala ekipi, današnja pobeda je nagrada za njihov rad. Mehaničari su se razbili od posla“, rekao je Rikardo.

Australijanac je naveo da je trku odlučilo to što je otipao u boks za vreme „sejfti kara“ na stazi.

„Čuo sam da je ‘sejfti kar’ u krivini 14 i rečeno mi je da odem u boks. Bilo je vrlo brzo, ali i odlučujuće. To je bio pobednički potez ekipe. Uživao sam, znao sam da ću na mekim gumama više moći da izvučem iz kočenja. Uglavnom vam se ukaže jedna šansa, pa sam pokušao da iskoristim najviše iz svake prilike“, dodao je on.

Botas je rekao da je razočaran osvajanjem drugog mesta, pošto je u jednom delu trke vodio, nakon što je iz boksa izašao ispred do tada vodećeg Sebastijana Fetela iz Ferarija.

„Trka je išla prilično dobro za nas i izgledalo je da će do kraja biti dobro, sve dok vozači nisu otišli u boks za vreme ‘sejfti kara’. Onda smo upali u probleme sa Danijelom, a skoro i sa Kimijem. Razočaravajuće je, davali smo sve od sebe i mislim da smo zaslužili pobedu“, rekao je Botas.

„Mislio sam da je sve pod kontrolom, nisam imao problema i mislim da sam mogao da zadržim Sebastijana (bez ‘sejfti kara’)“, dodao je finski vozač.

Raikonen je rekao da je bilo teško preticati.

„Dobro smo startovali, a onda su me pojedini vozači pretekli. Ostao sam dugo na stazi i imao sam malo sreće sa bezbednosnim vozilom. Na kraju su mi bile potrebne meke gume da ostanem u igri. Primakao sam se Valteriju, ali bilo je teško preticati“, naveo je on.

Fetel je krenuo sa pol pozicije, bio je medju vodećima, sve dok u njega nije udario Maks Verstapen iz Red Bula, pokušavajući da ga pretekne. Fetel je posle toga pao na šesto a ubrzo i na osmo mesto, na kome je završio trku.

„Kasno sam ga video, a ostavio sam mu i prostora. Očekivao sam da će ranije pokušati. Nisam imao nameru da se opirem, pošto je bilo jasno, kao i sa Danijelom, da nema svrhe to raditi, bili su prebrzi na svežim gumama. Nisam želeo da ugrozim trku, ali Verstapen je pogrešio, mislim da je loše procenio i obojici nam je ugrozio plasman“, naveo je Fetel.

„On više nije mlad, ali to takodje može da se dogodi i kada si završio 300 trka. U bolidu je veoma teško procenjivati, ali uvek misliš na to da se ne sudariš. Obojica smo imali sreće“, dodao je četvorostruki svetski prvak.

Fetel je zadržao prvo mesto u generalnom plasmanu i ima 54 boda, devet više od Luisa Hamiltona iz Mercedsa, koji je zauzeo četvrto mesto. Botas je treći sa 40 bodova, a Rikardo je četvrti sa 37.

Verstapen je priznao krivicu, a zbog kazne dodavanja 10 sekundi na plasman na kraju je bio peti.

„Video sam da se mučio sa tim gumama i pokušavao kasno da koči u krivini. Pomalo sam ukočio i udario u njega, naravno to je moja krivica. Nisam to želeo i naravno da je posle svega lako reći da je trebalo da sačekam. To bi najverovatnije bila dobra ideja, ali nažalost sve ovo se dogodilo“, rekao je Verstapen.

