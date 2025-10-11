Rinderkneš pobedio Medvedeva i plasirao se u finale mastersa u Šangaju

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u finale mastersa u Šangaju, pošto je danas u polufinalu pobedio 18. igrača sveta Rusa Danila Medvedeva posle tri seta, 4:6, 6:2, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 31 minut.

Rinderkneš, 54. igrač sveta, uzeo je tri puta servis ruskom teniseru, dok je Medvedev osvojio jedan brejk.

Francuski teniser zabeležio je 12 asova, dok je Medvedev osvojio 11 poena direktno iz servisa.

Rinderkneš će u finalu igrati protiv svog rođaka, 204. igrača sveta Valantena Vašroa iz Monaka, koji je u polufinalu pobedio srpskog tenisera Novaka Đokovića.

(Beta)

