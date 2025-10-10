Rinderkneš u polufinalu mastersa u Šangaju

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se danas u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je pobedio 13. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima posle dva seta, 6:3, 6:4.

Rinderkneš, 54. igrač sveta, pobedio je posle 87 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u polufinale nekog mastersa.

On je u oba seta napravio po brejk i posle druge meč lopte plasirao se u polufinale.

Rinderkneš će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Australijanca Aleksa de Minora i ruskog tenisera Danila Medvedeva.

(Beta)

