Roberto Karlos: Bekam je moj najbolji saigrač

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos rekao je da je Dejvid Bekam najbolji igrač sa kojim je igrao tokom karijere.

Roberto Karlos i Bekam su svojevremeno igrali zajedno u Real Madridu, a engleski fudbaler je od 2003. do 2007. postigao 20 golova i imao je 52 asistencije za španski klub i osvojenu titulu i Superkup Španije.

Roberto Karlos je tokom uspešne karijere igrao sa legendarnim igračima poput Ronalda i Ronaldinja, ali je na pitanje ko je njegov najbolji saigrač, odgovorio: „Bekam, naravno Bekam“.

„Zidan je bio vrhunski, ali Bekam je bio moj blizak prijatelj i uzor. Najbolji na treningu i najbolji na utakmicama. Stalno je trčao i pravio neverovatna dodavanja. Igrao je svim srcem“, rekao je Karlos za jedan podkast, preneli su britanski mediji.

„Bez obzira šta ljudi kažu za Ronalda, Zidana, Raula, Luisa Figa, za četiri godine u ‘galaktikosima’, po mom mišljenju, Bekam je bio najkonstantniji i najbolji“, dodao je bivši brazilski reprezentativac.

On je naveo da je Bekam uvek igrao za tim.

„Bekam bi napadao i branio se. On bi dodavao. Radio je sve što je ekipi bilo potrebno. Stvari koje se ne vide u javnosti, ali mi kao tim na terenu smo videli sve te atribute“, rekao je Karlos.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com