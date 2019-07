Rodik: Nadam se da će svet ceniti sve što je Đoković uradio

VAŠINGTON – Bivši američki teniser Endi Rodik izjavio je da se nada da će svet jednog dana ceniti sve ono što je postigao najbolji teniser sveta, Novak Đoković.

„To što je prošao pored Federera i Nadala u njihovim najboljim godinama i došao do vrha, za Novaka je velika stvar. Bio je to Rodžer-Rafa šou dugo vremena, i sada Novak ima 16 Grend slem titula. Ne želim da ljudi potcene to što je uradio. Setite se imena kao što su Mekinro, Konors i Agasi, koji su imali po sedam ili osam titula, a Novak ih ima 16. Tek kada to vidite shvatite šta je postigao i gde se nalazi. Nadam se da će jednog dana ljudi ceniti ovo što je uradio Novak jer svakako postoji divljenje za ono što su učinili Rodžer i Rafa“, izjavio je Rodik.

On je nekada kritikovao Đokovića, kao u 2008. godini kada se pitao na šta se sve žalio najbolji srpski teniser.

Rodik i Đoković su u međuvremenu izgladili nesporazum, pa Amerikanac kaže da sada uživa u mečevima tzv. „velike trojke“, prenosi B92.

„Nadam se da će ljudi sesti i uživati u svakom momentu koji ova trojica igrača pružaju dok su još na terenu i dok ispisuju stranice istorije. Nadam se da će ih ceniti do poslednjeg poena i udarca“, rekao je Rodik.

Pratio je i finale Vimbldona između Đokovića i Federera kao najveći teniski navijač.

„Vikao sam tokom prenosa, bio sam u drami, kao pravi navijač. Teško je i pomisliti da sam pre 10 godina ja bio na njihovom mestu, ali sve što sam hteo jeste da sedim i cenim to što rade. Gledam i pokušavam da shvatim šta rade, kakva im je strategija, kako se prilagođavaju tokom meča. Voleo bih da se više o tome pričalo tokom prenosa, šta je napravilo razliku u petom setu i šta se desilo u drugom, bilo je tako interesantno. Bilo je sjajno“, priča Rodik.

(Tanjug)