Rodri se ponovo požalio na probleme sa kolenom

Fudbaler Mančester sitija Rodri požalio se na bol u desnom kolenu, istom kolenu u kome je prošle sezone pokidao prednje ukrštene ligamente, pa je neizvestan njegov nastup u utakmici protiv Monaka u Ligi šampiona.

Prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte propustio je utakmicu u Premijer ligi u subotu protiv Barnlija (5:1), nakon što je dan ranije na treningu osetio probleme i tražio je da ne igra.

Rodri je prošle sezone odsustvovao osam meseci zbog povrede desnog kolena, a trener Sitija Pep Gvardiola potvrdio je da sa istim kolenom fudbaler ima probleme.

Sredinom meseca Rodri je odigrao tri utakmice za osam dana, a Gvardiola je rekao da se španski fudbaler tokom tog perioda nije osećao prijatno, ni na utakmicama ni na treninzima.

Fudbaleri Mančester sitija igraju u sredu od 21 čas na gostujućem terenu protiv Monaka, u drugom kolu Lige šampiona.

Siti je u prvom kolu pobedio Napoli 2:0, a Monako je izgubio od Briža 1:4.

