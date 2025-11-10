Rodžers produžio ugovor sa Aston Vilom do 2031. godine

Fudbaler Aston Vile Morgan Rodžers produžio je danas ugovor sa klubom iz Birmingema do 2031. godine.

„Aston Vila sa zadovoljstvom objavljuje da je Morgan Rodžers potpisao novi ugovor sa klubom. Engleski reprezentativac je postigao dogovor koji će ga zadržati u Vili do 2031. godine“, piše u saopštenju engleskog kluba.

Rodžers (23) je u Aston Vilu došao u februaru prošle godine, i od tad je odigrao ukupno 86 utakmica i postgao 18 golova za klub iz Birmingema.

Engleski vezista je prošle sezone bio proglašen za najboljeg mladog igrača Premijer lige.

U novembru prošle godine je i debitovao za seniorsku reprezentaciju Engleske, za koju je odigrao ukupno devet utakmica.

(Beta)

