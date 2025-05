Roma optužila fudbalera Fjorentine Zaniola da je udario dvojicu mladih igrača

Fudbaler Fjorentine Nikolo Zaniolo mogao bi da bude suspendovan, nakon što ga je Roma optužila da je udario dva njena mlada fudbalera posle utakmice u plej-ofu omladinske lige.

Incident se navodno dogodio u ponedeljak nakon što je Fjorentina pobedila Romu u polufinalu plej-ofa omladinske lige.

Zaniolo je odbacio optužbe nakon što je Roma saopštila da se dogodio incident, ali je Fudbalski savez Italije danas otvorio istragu, preneo je Skaj.

Roma je navela da je Zaniolo posle utakmice ušao u svlačionicu i provokativno se ponašao prema nekim mladim fudbalerima Rome.

„Tokom sukoba dva mlada fudbalera Rome su dobila udarce“, navodi se u saopštenju Rome.

Zaniolo igra na pozajmici u Fjorentini iz Galatasaraja. U turski tim došao je posle pet godina igranja u Romi, tokom kojih je bio proglašen za najboljeg mladog igrača Serije A 2019. godine.

Zaniolo je u ponedeljak sa tribina na Viola Parku gledao utakmicu, a Fjorentina je objavila njegovu izjavu posle optužbi iz Rome.

„Na kraju utakmice sam otišao do svlačionice da čestitam dečacima iz Fjorentine, a zatim sam otišao do svlačionice Rome da ih pozdravim i da im čestitam na sezoni. Ali u jednom trenutku su počeli da me vređaju pa sam odlučio da odem, kako bih sprečio da se situacija pogorša“, rekao je Zaniolo.

Zaniolo je smatran najperspektivnijim mladim fudbalerom Italije, a debitovao je na međunarodnoj sceni 2019. godine, ali su na njegovu karijeru uticale povrede.

Nije igrao za reprezentaciju otkako je propustio prošlogodišnje Evropsko prvenstvo kada je slomio metatarzalnu kost igrajući na pozajmici u Aston Vili u pretposlednjoj utakmici u sezoni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com