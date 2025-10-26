Roma pobedila Sasuolo, remi Verone i Kaljarija

Fudbaleri Rome pobedili su danas na gostujućem terenu Sasuolo 1:0, u osmom kolu italijanske Serije A.

Strelac pobedonosnog gola bio je Paulo Dibala u 16. minutu.

Roma je sa 18 bodova na deobi prvog mesta sa Napolijem. Sasuolo je na 12. poziciji sa 10 poena.

U sledećem kolu, Roma će u Rimu dočekati Parmu, dok će Sasuolo gostovati Kaljariju.

U istom terminu, Fudbaleri Verone i Kaljarija su u Veroni odigrali nerešeno 2:2.

Strelci za Veronu bili su Roberto Galjiardini u 23. i Gift Orban u 59. minutu.

Golove za Kaljari postigli su Rijad Idrisi u 77. i Matija Feliči u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Verona je na 17. mestu sa pet bodova, a Kaljari je na 13. poziciji sa devet poena.

Verona će u narednom kolu gostovati Komu.

