Roma pobedila Štutgart, Braga bolja od Notingem Foresta u LE

Fudbaleri Rome pobedili su večeras na svom terenu Štutgart sa 2:0, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola ligaške faze Lige Evropa.

Vodeći gol za Romu postigao je Nikolo Pizili u 40. minutu, dok je svoj drugi pogodak Pizili postigao u trećem minutu nadoknade.

Roma je osigurala plasman u nokaut fazu Lige Evropa, a na tabeli zauzima šesto mesto sa 15 bodova, dok je Štutgart 13. sa 12 bodova.

U poslednjem kolu Roma gostuje Panatinaikosu, a Štutgart dočekuje Jang Bojs.

Braga je na svom terenu pobedila Notingem Forest sa 1:0.

Engleski klub je do vođstva mogao u 53. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Morgan Gibs-Vajt.

Minut kasnije autogol za pobedu Brage postigao je Rajan Jejts.

Srpski fudbaler Nikola Milenković odigrao je ceo meč za Notingem Forest, a engleski tim je u završnici meča ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Eliotu Andersonu.

Braga zauzima peto mesto na tabeli Lige Evropa sa 16 bodova, dok je Notingem Forest 16. sa 11 bodova.

U narednom kolu Braga gostuje Go Ahed Iglsima u Holandiji, a Notingem Forest dočekuje Ferencvaroš.

Dinamo Zagreb je na svom terenu bio bolji od rumunskog FCSB-a sa 4:1.

Hrvatski vicešampion je poveo u sedmom minutu preko Monsefa Bakrara, da bi u 11. minutu rezultat povećao Dion Drena Beljo.

Gosti su smanjili u 42. minutu golom Danijela Birlidža, Beljo je u 71. minutu postigao drugi gol za zagrebački tim, a konačnih 4:1 postavio je Sandro Kulenović u trećem minutu nadoknade.

Dinamo na 20. mestu Lige Evropa ima 10 bodova, dok je FCSB 29. sa šest bodova.

U sledećem kolu Dinamo gostuje danskom Midtjilandu, a FCSB dočekuje Fenerbahče.

Ferencvaroš i Panatinaikos su u Budimpešti odigrali nerešeno 1:1.

Vodeći gol za mađarski tim postigao je bivši fudbaler Vojvodine Jusuf Bamidele u 62. minutu sa penala, dok je bod atinskom timu doneo Anas Zaruri u 86. minutu.

Srpski fudbaler Miloš Pantović igrao je za Panatinaikos od 85. minuta.

Ferencvaroš na sedmom mestu Lige Evropa ima 15 bodova, a Panatinaikos je 19. sa četiri boda manje.

