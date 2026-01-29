Roma remijem sa Panatinaikosom izborila plasman u osminu finala LE

Fudbaleri Rome plasirali su se večeras u osminu finala Lige Evropa, pošto su na gostovanju odigrali nerešeno 1:1 sa Panatinaikosom, u utakmici poslednjeg, osmog kola ligaške faze.

Roma je od 15. minuta igrala sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Đanluki Mančiniju, a domaći tim je brojčanu prednost iskoristio u 58. minutu i poveo golom Visentea Taborde.

Bod rimskom timu doneo je Jan Zjulkovski u 80. minutu.

Roma je zauzela osmo mesto na tabeli Lige Evropa, poslednje koje vodi direktno u osminu finala. Rimski tim je imao 16 bodova, dok je Panatinaikos izborio plasman u šesnaestinu finala kao 20. sa 12 bodova.

Prvo mesto nakon ligaškog dela Lige Evropa zauzela je ekipa Liona, koja je na svom terenu pobedila PAOK sa 4:2.

Grčki tim je poveo golom Jorgosa Jakumakisa u 20. minutu, na asistenciju srpskog igrača Andrije Živkovića.

Izjednačenje francuskom timu doneo je Remi Imber u 34. minutu, da bi gosti od 41. minuta igrali sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Janisu Konstantelijasu.

Prednost Lionu doneo je Halis Mera u 55. minutu, a PAOK do izjednačenja stiže u 67. minutu, kada je novu asistenciju upisao Živković, a u strelce se upisao Sualiho Mejte.

Lion je do novog vođstva mogao u 83. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Adam Karabec.

Karabec je na kraju bio strelac u 88. minutu, a konačnih 4:2 postavio je Alehandro Gomes u trećem minutu nadoknade.

Lion je ligašku fazu završio na prvom mestu sa 21 bodom, a PAOK kao 17. ide u šesnaestinu finala.

Pored Liona, plasman u osminu finala su pre poslednjeg kola izborili i fudbaleri Aston Vile, koji su večeras na svom terenu pobedili Salcburg sa 3:2.

Tim iz Birmingema je ligaški deo završio na drugom mestu sa 21 bodom, ali i slabijom gol-razlikom u odnosu na Lion, dok je Salcburg završio na 31. mestu sa šest bodova, bez plasmana u nokaut fazu.

Direktan plasman u osminu finala izborile su i ekipe Midtjilanda, Betisa, Porta, Brage i Frajburga.

Ludogorec je u Razgradu pobedio Nicu sa 1:0, golom srpskog fudbalera Petra Stanića u 42. minutu, čime je bugarski tim izborio plasman u šesnaestinu finala Lige Evropa.

Tim iz Razgrada je završio na 22. mestu sa 10 bodova, a Nica je ranije ostala bez šanse za plasman dalje.

Bolonja je u Bačkoj Topoli pobedila Makabi iz Tel Aviva sa 3:0, čime je zauzela 10. mesto u ligaškom delu, dok je deveto mesto pripalo belgijskom Genku, koji je na svom terenu savladao Malme sa 2:1.

Plasman u šesnaestinu finala Lige Evropa su izborile i ekipe Štutgarta, Ferencvaroša, Notingem Foresta, Viktorije Plzenj, Crvene zvezde, Selte, Lila, Fenerbahčea, Seltika, Dinamo Zagreba i Brana.

Rezultati svih utakmica poslednjeg, osmog kola ligaške faze Lige Evropa:

Aston Vila – Salcburg 3:2

Bazel – Viktorija Plzenj 0:1

Betis – Fejenord 2:1

Seltik – Utreht 4:2

Crvena zvezda – Selta 1:1

FCSB – Fenerbahče 1:1

Go Ahed Igls – Braga 0:0

Genk – Malme 2:1

Lil – Frajburg 1:0

Ludogorec – Nica 1:0

Lion – PAOK 4:2

Makabi Tel Aviv – Bolonja 0:3

Midtjiland – Dinamo Zagreb 2:0

Notingem Forest – Ferencvaroš 4:0

Panatinaikos – Roma 1:1

Porto – Rendžers 3:1

Šturm Grac – Bran 1:0

Štutgart – Jang Bojs 3:2

