Romero: Nisam nijednog trenutka želeo da odem iz Totenhema

Fudbaler Totenhema Kristijan Romero rekao je danas da nijednog trenutka nije hteo da napusti ekipu ovog leta, uoči potpisivanja novog ugovora sa londonskim klubom.

Za Romera su bili zainteresovani brojni klubovi i spekulisalo se da će preći u Atletiko Madrid, ali je ipak produžio ugovor sa Totenhemom i imenovan je za kapitena.

On je odigrao svaki minut u svakoj utakmici ove sezone, bio je strelac u finalu Super kupa Evrope i ima asistenciju u Premijer ligi.

„Nikada nisam rekao da želim da napustim klub. Od mene ništa takvo nije došlo. Važno je šta trener i predsednik kažu. Ovde sam veoma srećan, ovo mi je kao porodica. Volim trenera, volim njegov način i način treninga. Uvek možemo da unapredimo neke stvari, ali mislim da svi ovde na svim nivoima dobro rade kako bismo napredovali“, rekao je Romero, preneo je Gol.

Totenhem ove sezone igra u Ligi šampiona, nakon što je osvojio Ligu Evropa prošle sezone.

U prvoj utakmici Totenhem će u utorak od 21 čas dočekati Viljareal.

(Beta)

