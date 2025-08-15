Romulo novi fudbaler Lajpciga

Brazilski fudbaler Romulo potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Lajpcigom.

Magazin Kiker preneo je da će Lajpcig za transfer 23-godišnjeg napadača platiti do 25 miliona evra, od čega je 20 miliona fiksno, a pet miliona kroz potencijalne bonuse.

Romulo je prošle sezone igrao na pozajmici za Goztepe i postigao je 17 golova u turskom prvenstvu i Kupu. Karijeru je počeo u Atletiko Paranaenseu.

Lajpcig ga je doveo kao zamenu za Benjamina Šeška, koji je ovog meseca prešao u Mančester junajted u transferu koji bi mogao da dostigne 85 miliona evra.

„Romulo kombinuje snažnu fizičku snagu sa čistom tehnikom i oštrim okom za gol. On je svestrana napadačka opcija, može da igra kao klasična devetka ili u raznovrsnijim ulogama“, rekao je sportski direktor Lajpciga Marsel Šefer.

Novu sezonu Lajpcig počinje u subotu utakmicu protiv četvrtoligaša Zandhauzena u Kupu, pre nego što počne Bundesligu, protiv Bajerna iz Minhena 22. avgusta.

(Beta)

