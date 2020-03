Ronaldinjo za pola decenije potrošio oko 90 miliona dolara

Svako bogatstvo može da se potroši, a poslednji primer je čuveni brazilski fudbaler Ronaldinjo koji je pre nekoliko dana uhapšen u Paragvaju zbog posedovanja lažnog pasoša te zemlje.

Bivši igrač Gremija, Pari Sen Žermena, Barselone, Milana, koji je podizao pehare Svetskog prvenstva, Kopa Amerika, Kupa konfederacija, Lige šampiona, osvojio preko 30 priznanja za najboljeg fudbalera, među kojima i „Zlatnu loptu“, spao je na to da je pre dve godine na svom bankovnom računu imao samo šest američkih dolara, dok mu se po završetku karijere 2015. imetak procenjivao na 90 miliona zelenih novčanica.

U Paragvaju je uhapšen zajedno sa bratom Robertom pošto je nekoliko sati po ulasku u zemlju ustanovljeno da poseduje lažni pasoš.

Bizarnost celog slučaja je još veća ako se zna da je iz Brazila u Paragvaj mogao da uđe bez pasoša pošto su obe države članice Merkosula (ekonomski savez južnoameričkih država koji dogovorom omogućava građanima slobodan prolazak granica sa samo ličnom kartom), ali je on iz samo njemu znanog razloga odlučio da se na granici legitimiše pasošem, a ne brazilskom ličnom kartom.

Javni tužilac Paragvaja Federiko Delfino izjavio je da Ronaldinjo nije uhapšen odmah na aerodromu jer nije radio sistem provere, te da mu je pasoš samo skeniran.

Međutim, posle nekoliko sati, kada je sistem proradio, ustanovljeno je da brojevi pasoša Ronaldinja i njegovog brata odgovaraju zapravo pasošima drugih ljudi, zbog čega su oni odmah privedeni.

Prilikom prvog pojavljivanja pred sudijom bivši fudbaler je izjavio da su pasoši dobijeni na poklon, a ako sud prihvati ovo objašnjenje on i brat će biti samo deportovani nazad u Brazil.

Sunovrat Roberta Aziza de Morerire, kako glasi puno ime Ronaldinja, počeo je pre devet godina, kada se iz Milana vratio u Brazil, gde je u Flamengu i potom Atletiko Mineiru nameravao da završi karijeru.

Slavni fudbaler je želeo da napravi most preko reke Guaiba koja preseca dva njegova imanja u blizini Porto Alegrea, grada koji se nalazi južno od Rio de Žaneira, blizu granice sa Urugvajem.

Od lokalnih vlasti je dobio dozvolu da izgradi takozvani rustični most, isključivo od drveta i prirodnih materijala, a da širina ne bude veća od dva metra, odnosno da bude samo pešački.

Međutim, on je napravio most od čelika i betona, širine oko 100 metara, nalik na onakve kakve viđamo kada auto-put premosti reku. Ubrzo ga je brazilska država Rio Grande Do Sul tužila za ilegalnu gradnju i narušavanje životne sredine u specijalnom rezervatu prirode.

Kako slavnom igraču nije padalo na pamet da postupi po zahtevu, odnosno sruši most i plati nadoknadu od oko dva miliona evra, usledilo je suđenje koje je krajem 2012. izgubio.

Pošto je i godinama kasnije odbijao da se povinuje sudskoj presudi, usledio je od 2016. niz prinudnih naplata s kamatama koje su vrtoglavo rasle. Ronaldinjo je tako u jednom danu ostao bez 52 objekta, što hotela, što vila koje je izgradio za vreme karijere, a svi bankovni računi su mu bili blokirani.

Brazil mu je prošle godine oduzeo pasoš kako bi ga sprečio da ode iz zemlje, a na zahtev suda mu je i Španija tražila da im vrati njihovu putnu ispravu.

Sud u decembru nije uvažio njegovu molbu da mu se vrati pasoš kako bi mogao da ispoštuje sponzorske ugovore, uglavnom sa kladionicama širom sveta, od kojih trenutno živi i od kojih jedino može da vrati dug.

U Paragvaj je sa bratom putovao kako bi prisustvovao promociji knjige za koju je prodao pravo na korišćenje imena, kao i da bi snimio intervju za lokalnu televiziju koja promoviše ribolov.

S obzirom na to da nema dosije u Paragvaju, a da je u zemlju mogao da uđe i bez pasoša, očekuje se da će ga tamošnji sud uskoro pustiti na slobodu uz višegodišnju zabranu ulaska u tu državu.

Duguje i „građevinskoj mafiji“

Brazilski list „Folha de Sau Paulo“ tvrdi da je mnogo veći problem Ronaldinja dug od oko 2,5 miliona dolara prema građevinskim firmama koje su gradile njegove hotele širom zemlje. Ovaj izvor navodi da su vlasnici nekih od firmi kojima duguje „ljudi sa kriminalnim dosijeom“ i da je nije isključeno da je po njihovom nalogu morao da otputuje u Paragvaj kako bi zaradio pare za povraćaj duga.

(V. Živanović, Danas)