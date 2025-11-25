Ronaldo će najverovatnije izbeći kaznu i igraće od početka na Svetskom prvenstvu

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo najverovatnije će igrati za reprezentaciju od početka takmičenja na Svetskom prvenstvu sledećeg leta, pošto je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) danas ublažila njegovu kaznu.

Ronaldo je dobio crveni karton pošto je pre dve nedelje laktom udario protivničkog igrača Dara O’Šeja u utakmici protiv Irske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Fifa je saopštila da je suspenzija od tri utakmice adekvatna, ali je odredila da je od toga suspenzija od dve utakmice uslovna na jednogodišnji period.

Ronaldo je prošle sedmice propustio poslednju utakmicu u kvalifikacijama protiv Jermenije 9:1, posle koje je Portugal obezbedio plasman na Mundijal, pa je time odslužio kaznu od jedne utakmice, koja se automatski dobija zbog isključenja.

Fifa je to odlučila šest dana nakon što je Ronaldo bio na večeri u Beloj kući koju je predsednik SAD Donald Tramp organizovao za saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

Ronaldo igra u saudijskoj ligi u poslednje tri godine.

Predsednik Fifa Đani Infantino je u dobrim odnosima sa Trampom, čija će zemlja zajedno sa Kanadom i Meksikom sledećeg leta organizovati Svetsko prvenstvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com