Ronaldo ide u Španiju na lečenje kod svog fizioterapeuta

Fudbaler Al Nasra Kristijano Ronaldo otputovaće u Španiju na lečenje zbog povrede tetive koja je ozbiljnija nego što se prvobitno mislilo, rekao je danas trener saudijskog kluba Žorže Žezuš.

Al Nasr je u subotu pobedio Al Fejhu 3:1, a Ronaldo je u toj utakmici zamenjen zbog povrede.

Žezuš je rekao da će 41-godišnji fudbaler otputovati u Madrid „na tretman kod svog fizioterapeuta“.

„Izašao je sa terena u prošloj utakmici zbog povrede mišića. Posle obavljenih pregleda postalo je jasno da je povreda ozbiljnija nego što smo očekivali. Biće mu potrebni odmor i oporavak. Nadamo se da će se uskoro vratiti da pomogne ekipi“, naveo je Žezuš, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Nije poznato da li će Ronaldo biti spreman da igra za selekciju Portugala prijateljske utakmice protiv Meksika 29. marta i SAD 1. aprila.

Ronaldo je ove sezone u saudijskoj ligi postigao 21 gol u 22 utakmice. Tokom karijere postigao je 965 golova, a rekao je da se neće povući dok ne postigne 1.000.

On se povredio mesec dana nakon što se vratio u ekipu kada je propustio tri utakmice zbog neslaganja sa radom uprave.

Ronaldo je u decembru 2022. godine prešao u Al Nasr kada je sporazumno raskinuo ugovor sa Mančester junajtedom, nedugo pošto je u intervjuu kritikovao klub.

Tada je postao najplaćeniji igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti, a u junu je produžio ugovor na dve godine.

(Beta)

