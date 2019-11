Ronaldo otkrio zašto nema nijednu tetovažu, a razlog je predivan

Već skoro deceniju vodi se rasprava ko je bolji fudbaler i ko je ostavio više traga što se tiče najvažnije sporedne stvari na svetu – Kristijano Ronaldo ili Lionel Mesi.

Iako su umnogome slični, jedna velika stvar ih razlikuje. To su tetovaže. Argentinac ih ima podosta na telu, dok je Ronaldovo telo bez ijednog ukrasa, a on za to ima sjajan razlog.

Portugalac je poznat u svetu sporta ali i van njega kao jedan od najvećih dobrotvora i daje ogromne količine novca onima kojima je neophodan.

Među neke od njegovih najistaknutijih dobrotvornih akcija spada i aukcija na kojoj je prodao repliku Zlatne lopte iz 2013. godine za 600.000 evra. Finansirao je izgradnju pedijatrijske bolnice u Čileu, a ambasador je brojnih svetskih humanitarnih organizacija. Platio jr i bolnički tretman 9-godišnjeg navijača obolelog od karcinoma, a nedavno je mladim fudbalerkama Portugalije poklonio opremu.

Međutim, tu nije kraj. Ronaldo iz izuzetno humanih razloga na svom telu nema tetovaže. U ranijem intervjuu za italijansku Direttu, 34-godišnjak je istakao kako „nema tetovaže kako bi mogao da redovno donira krv“.

Ronaldo je odlučio da počne da donira krv nakon što je sinu njegovog reprezentativnog kolege, Karlosu Martinsu, dijagnostikovana vrlo retka bolest krvi. Osim toga, Ronaldo je jednom donirao i koštanu srž.

„Uradio sam to pre mnogo godina i kada bih to morao da učinim opet, uradio bih isto. To je ozbiljna bolest za mnogu decu i treba da im pomognemo. Proces je jednostavan, a nakon njega osećate se srećno, jer znate da ste pomogli drugoj osobi“, rekao je jednom prilikom Ronaldo, prenosi Klix.ba.

Krv, međutim, mogu donirati i oni koji su tetovirani, ali najmanje četiri meseca nakon poslednje tetovaže, ali je po pravilu razmak od pola godine do godinu dana.