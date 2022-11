Ronaldo: Poštujem samo tri fudbalera Mančester junajteda

MANČESTER – Fudbaler Mančester junajteda Portugalac Kristijano Ronaldo izjavio je da ima lepo mišljenje samo o tri igrača kluba sa „Old traforda“.

Britanski mediji objavljuju nove delove intervjua, koji je Portugalac dao novinaru Pirsu Morganu.

„Od igrača Junajteda mogu da istaknem samo njih trojicu. Diogo Dalo je vrlo profesionalan, iako je mlad i ne sumnjam da će dugo trajati. Pametan je, inteligentan i jako profesionalan. Mogu još da spomenem Lisandra Martineza i Kazemira“, rekao je Ronaldo.

Portugalski fudbaler se potom osvrnuo na mlade fudbalere Mančester junajteda, koje je kritikovao.

„Oni ne poštuju iskusnije i starije igrače, žive u drugačijoj eri. Moram da kažem da moj sin, koji ima 12 godina nema takav mentalitet. Mladi igrači danas do nekih stvari dolaze puno lakše, uopšte se na muče, baš ih briga. Prave se da slušaju, ali na jedno uvo im uđe, a na drugo izađe. To me ne iznenađuje, ali za njih je prava šteta što kad imaju najbolji primer ispred sebe, makar ne pokušaju da ga slede“, naveo je Ronaldo.

On je pojasnio na koga misli.

„Ja sam taj primer. Svakog jutra prvi dolazim na trening i poslednji odlazim“, poručio je Ronaldo.

Ronaldo (37) se prošle godine vratio u Mančester junajted, a ima ugovor sa „crvenim đavolima“ do kraja sezone. Njegov interjvu je glavna tema britanskih medija poslednjih nekoliko dana. Ronaldo je izvređao Mančester junajted, sadašnjeg menadžera Erika ten Haga, bivše menadžere Ralfa Rangnika, Ole-Gunara Solskjera, sadašnje i bivše saigrače.

(Tanjug)

