Ronaldo: Pripadam Saudijskoj Arabiji

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je danas da je srećan u Al Nasru, nakon sumnji u vezi sa njegovom budućnošću u tom saudijskom klubu.

Ronaldo je navodno bio nezadovoljan načinom na koji klub vodi Javni investicioni fond (PIF) Saudijske Arabije i nedavno je propustio tri utakmice.

Vratio se prošle nedelje, a nakon što je juče postigao dva gola u pobedi nad Al Hazmom, što je njegovom timu donelo bod prednosti na vrhu Saudijske pro lige, insistirao je na tome da želi da ostane.

„Veoma sam srećan. Kao što sam toliko puta već rekao, pripadam Saudijskoj Arabiji. To je zemlja koja me je veoma dobro dočekala, moju porodicu, moje prijatelje. Srećan sam ovde, želim da nastavim“, rekao je Ronaldo za lokalne medije, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Ronaldo je prešao u Al Nasr 2022. godine, nakon što je u sred sezone napustio Mančester junajted i tada je postao najbolje plaćeni igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti.

