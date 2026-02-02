Ronaldo propustio utakmicu u saudijskoj ligi, nezadvoljan politikom kluba

Portugalska A Bola prenela je da je 40-godišnji fudbaler odbio da igra, nezadovoljan načinom na koji klub vodi saudijski Javni investicioni fond (PIF).

Al Nasr je na gostujućem terenu pobedio Al Rijad golom Sadija Manea u 40. minutu, a Ronaldo nije bio u protokolu.

Najuspešnije saudijske klubove Al Nasr i Al Hilal vodi PIF, koji je i vlasnik Njukasla.

Ronaldo je prešao u Al Nasr 2022. godine, nakon što je u sred sezone napustio Mančester junajted i tada je postao najbolje plaćeni igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti. On je od tada osvojio samo jedan trofej, Kup šampiona arapskih klubova.

Petostruki osvajač Zlatne lopte je u junu 2025. godine produžio ugovor na još dve godine, nakon spekulacija da bi mogao da napusti klub i pređe na pozajmicu u Al Hilal.

Ronaldo je saudijskom klubu postigao 14 golova u polusezoni 2022/2023, a zatim je u naredne dve sezone bio najbolji strelac lige sa 35 i 25 golova.

Ove sezone postigao je 17 golova, pa sada ima ukupno 961 gol.

Al Nasr je član „velike četvorke“ saudijskog fudbala, zajedno sa Al Hilalom, Al Ahlijem i Al Itihadom, a svi su uložili velika sredstva od preuzimanja PIF 2023. godine.

Klub je letos doveo Žoaa Feliksa iz Čelsija i Kinsglija Komana iz Bajerna, ali u januaru nije doveo nijednog igrača.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com