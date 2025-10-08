Ronaldo prvi milijarder među fudbalerima

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo postao je prvi fudbaler u istoriji koji je dostigao status milijardera, prema podacima finansijske i medijske kompanije „Bloomberg“, preneli su danas engleski mediji.

Na „Bloomberg Billionaires Indexu“, koji prati najbogatije ljude sveta na osnovu njihove neto imovine, prvi put je procenjeno bogatstvo 40-godišnjeg portugalskog napadača i zvezde Al Nasra, prenosi Bi Bi Bi (BBC).

Procena obuhvata njegove prihode tokom karijere, ulaganja i sponzorske ugovore, a navodi se da Ronaldo trenutno raspolaže imovinom vrednom oko 1,4 milijarde dolara (1,04 milijarde funti).

Prema podacima „Bloomberga“, Ronaldo je između 2002. i 2023. godine zaradio više od 550 miliona dolara (410 miliona funti) od plata, dok mu sponzorski ugovori, među kojima je i desetogodišnji dogovor sa „Nikeom“ vredan oko 18 miliona dolara godišnje, donose dodatne stotine miliona.

Po dolasku u saudijski Al Nasr 2022. godine, Ronaldo je postao najplaćeniji fudbaler u istoriji, sa godišnjom platom od oko 177 miliona funti.

Iako mu je prvobitni ugovor isticao u junu 2025. godine, Portugalac je nedavno potpisao novi dvogodišnji aranžman, navodno vredan više od 400 miliona dolara (298 miliona funti), koji će ga zadržati u klubu i posle 42. rođendana.

Njegov dugogodišnji rival, Argentinac Lionel Mesi iz Inter Majamija, prema procenama, zaradio je više od 600 miliona dolara (447 miliona funti) bruto tokom karijere. Od 2023. ima zagarantovanu godišnju platu od 20 miliona dolara, što je oko deset puta manje od Ronaldovih prihoda u istom periodu.

Po završetku karijere, 38-godišnji Mesi trebalo bi da dobije vlasnički udeo u klubu Inter Majami.

(Beta)

