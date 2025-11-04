Ronaldo: Uskoro planiram da završim karijeru, tužan sam zbog Junajteda

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je da planira uskoro da završi karijeru i da će verovatno plakati kada za to bude došlo vreme.

Fudbaler Al Nasra postigao je 952 golova u karijeri, a cilj mu je da postigne 1.000 pre nego što se povuče.

Upitan kada bi mogao da razmotri povlačenje, Ronaldo je odgovorio: „Uskoro. Ali mislim da ću biti spreman“.

„Biće teško, naravno. Verovatno ću plakti, da… Ja sam otvorena osoba. Biće veoma, veoma teško. Ali, pripremao sam svoju budućnost još od 25, 26, 27. godine. Mislim da ću biti sposoban da izdržim taj pritisak“, naveo je Ronaldo u emisiji Pirsa Morgana „Necenzurisano“, preneo je Skaj.

Ronaldo se osvrnuo na Mančester junajted, ocenio je da trener ekipe Ruben Amorim ne može da čini čuda na Old Trafordu i rekao je da oseća tugu zbog svog bivšeg kluba.

Amorim je prvi put otkako je preuzeo ekipu ostvario tri uzastopne pobede, pre nego što je u subotu prekinuo niz remijem 2:2 protiv Notingem Foresta, na godišnjicu dolaska.

Portugalski trener imao je turbulentnu godinu na Old Trafordu, u prvoj sezoni predvodio je ekipu do 14. mesta, što je bio najlošiji plasman kluba u istoriji takmičenja. Ekipa nije osvojila trofej i izgubila je finale Lige Evropa, zbog čega ove sezone ne učestvuje u evropskim takmičenjima.

„On radi najbolje što može. Šta će uraditi? Čuda? Čuda su nemoguća. Mi u Portugalu kažemo da su čuda samo u Fatimi. Nećete napraviti čuda. Čak ni igrači. Mančester junajted ima dobre igrače, ali neki od njih nemaju na umu šta je Mančester junajted“, naveo je 40-godišnji portugalski fudbaler.

Ronaldo je razgovarao sa Morganom tri godine nakon šokantnog intrevjua, posle kojeg je završio drugi mandat u Mančester junajtedu. On je 2022. godine kritikovao upravu kluba, tadašnjeg trenera Erika ten Haga i klupske objekte, što je dovelo do njegovog odlaska u Saudijsku Arabiju.

Uprkos tome, Ronaldo je rekao da i dalje voli Junajted, za koji je odigrao 346 utakmica i postigao 145 golova, ali je sugerisao da klub mora da pronađe funkcionalnu strukturu.

„Tužan sam, pošto je to jedan od najvažnijih klubova na svetu i klub koji je i dalje u mom srcu, zbog očiglednih razloga morate da pratite pametne ljude, da napravite bazu za budući Mančester junajted. Pre mnogo godina, Niki Bat, Gari Nevil, Roj Kin, (Dejvid) Bekam, postali su veliki igrači, ali su bili mladi“, rekao je Ronaldo.

„Mančester junajted trenutno nema strukturu. Nadam se da će se to promeniti u sadašnjosti i budućnosti jer je potencijal kluba neverovatan. To je jedan od najvažnijih klubova veka“, dodao je on.

Ronaldo je prvi put došao u Junajted 2003. godine i osvojio je prvu od pet Zlatnih lopti i prvu od pet titula u Ligi šampiona. Ukupno je osvojio tri Premijer lige, pre nego što je za tadašnji rekordan transfer prešao u Real Madrid 2009.

On se 2021. godine vratio na Old Traford kod trenera Olea Gunara Solšera, ali uprkos 27 golova u 54 utakmice, njegov povratak se smatrao neuspešnim.

Upitan da li i dalje prati rezultate Junajteda, Ronaldo je odgovorio: „Naravno, igrao sam tamo, pre mnogo, mnogo godina, osvojio sam tamo Ligu šampiona“.

„Osvojio sam Zlatnu loptu. Tamo sam osvojio 12, 13, 14 trofeja. Ponavljam, Mančester junajted mi je i dalje u srcu, volim taj klub. Ali svi moramo da budemo iskreni, da se pogledamo i kažemo da nisu na dobrom putu i da zbog toga moraju da se promene. I to ne samo u vezi trenera i igrača“, rekao je Ronaldo.

(Beta)

