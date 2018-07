Ronaldo: Vreme je za novo poglavlje u mom životu

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je da su mu godine provedene u Real Madridu jedne od najlepših u životu, ali da misli da je vreme da krene dalje, zbog čega je odlučio da predje u Juventus.

Real je danas saopštio da je postigao dogovor sa Juventusom o transferu Ronalda. Evropski prvak nije naveo vrednost transfera, a mediji su preneli da je transfer vredan 120 miliona evra. Portugalac će potpisati četvorogodišnji ugovor.

„Godine koje sam proveo Realu i gradu Madridu su verovatno jedne od najboljih u mom životu. Osećam veliku zahvalnost prema klubu, navijačima i gradu, mogu samo da im zahvalim na ljubaznosti i podršci koje su mi ukazali. Verujem da je vreme da započnem novo poglavlje u životu i zbog toga sam tražio od kluba dozvolu da odem. Tako se osećam i tražim razumevanje od svakoga, a posebno od naših navijača“, rekao je Ronaldo.

Ronaldo je 2009. godine iz Mančester junajteda prešao u Real i najbolji je strelac u klupskoj istoriji, nakon što je postigao 451 gol u 438 utakmica. Osvojio je 16 trofeja, od kojih četiri Lige šampiona, tri uzastopne, a četiri u poslednjih pet sezona, kao i brojne individualne nagrade.

„Proveo sam devet sjajnih godina ovde, to je bilo devet jedinstvenih godina. To je bilo uzbudljivo i uspešno vreme, ali bilo je i teških godina pošto su zahtevi u Real Madridu izuzetno visoki. Ali, vrlo dobro znam da nikada neću zaboraviti koliko sam uživao u fudbalu na jedinstven način“, naveo je on.

Ronaldo je rekao da mu je sve tokom boravka u klubu bilo izuzetno.

„Teren i svlačionicu delio sam sa sjajnim saigračima, osećao sam podršku neverovatnih navijača i zajedno smo osvojili tri uzastopne Lige šampiona, četiri u pet godina. Pored toga, na individualnom nivou, u Realu sam osvojio četiri Zlatne lopte i tri Zlatne kopačke. Real je osvojio moje srce i svima želim da zahvalim, predsedniku, direktorima kluba, saigračima, stručnom štabu, lekarima, fizioterapeutima i ostalima koji su neumorno vodili računa o svakom detalju“, dodao je on.



Ronaldo je rekao da će, iako odlazi iz kluba, prema dresu Reala, grbu i stadionu „Santjago Bernabeu“ zauvek osećati lojalnost, kao i da poštuje sve protivnike protiv kojih je igrao za devet godina u Španiji.

(Beta)