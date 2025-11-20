Rosario Central proglašen za fudbalskog šampiona lige u Argentini

Fudbalski savez Argentine proglasio je danas Rosario Sentral „šampionom lige“ za 2025. godine, što je novoustanovljena titula.

Zvezda argentinskog fudbala Anhel Di Marija primio je trofej, koji je iznenadio Argentince jer u zemlji postoje dva šampionata – Apertura i Klausura i oba koriste plej-of za određivanje pobednika.

Profesionalna liga, koja je pod jurisdikcijom Fudbalskog saveza, saopštila je da je njen Izvršni komitet jednoglasno odlučio da ustanovi titulu „šampion lige“, za ekipu koja je sakupila najviše bodova u ukupnom plasmanu.

Sentral je sakupio 66 bodova, najviše u regularnom delu takmičenja u Aperturi i Klausuri. Godišnji plasman određuje koji će se klubovi plasirati na kontinentalna takmičenja, Kup Libertadores i Kup Sudamerikana i one koje ispadaju iz lige.

„Mi smo najbolji tim godine“, saopštio je Sentral na društvenim mrežama i dodao je novu zvezdicu na svoj grb, osmu u profesionalnoj eri.

Platense je osvojio titulu u Aperturi, a sledećeg vikenda počinje osmina finala Klausure i trajaće do 11. decembra.

