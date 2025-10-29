Rozir neće primati platu dok je pod istragom FBI

Američki košarkaš Teri Rozir neće primati platu od Majamija dok je na odsustvu zbog hapšenja po saveznoj optužnici za umešanost u kockarski skandal, saopštila su danas za Asošiejted pres (AP) dva izvora upoznata sa slučajem.

Roziru će isplata zarade, koja za ovu sezonu iznosi oko 26,6 miliona dolara i isplaćuje se u ratama, od kojih je prva trebalo da bude isplaćena krajem ove nedelje, biti obustavljena do okončanja pravnog postupka, naveli su izvori koji su insistirali na anonimnosti jer detalji nisu javno objavljeni.

Jedan od izvora dodao je da Majami neće dobiti trenutno olakšanje u okviru NBA ograničenja na plate. Ukoliko Rozir bude oslobođen optužbi i liga mu dozvoli povratak, mogao bi retroaktivno da primi zadržane isplate u celosti.

Sličnu situaciju ima i trener Portlanda Čonsi Bilaps, koji je takođe suspendovan zbog sumnje na povezanost sa nezakonitim klađenjem. Njegova plata biće privremeno zaustavljena, a on je pod ugovorom najmanje do sezone 2026/27. Klub nije želeo da komentariše situaciju, kao ni Majami.

Rozirov advokat izjavio je da je federalna hipoteka, koja se odnosila na njegov porez iz 2021. godine, u međuvremenu izmirena. Američka poreska služba (IRS) je u novembru 2023. godine podnela zahtev za naplatu „neizmirenog duga“ od 8,2 miliona dolara, ali je advokat Džim Trasti rekao da je stvarni iznos bio znatno manji.

„Nikada nije postojao dug od osam miliona. Ukupan porez za 2021. iznosio je oko osam miliona, ali on je dugovao samo devet hiljada dolara, što je i plaćeno. Hipoteka još formalno nije povučena iz lokalnog suda“, naveo je Trasti u saopštenju.

Rozir poseduje kuću u okrugu Brauard na Floridi, gde su mu porezi na imovinu redovno izmireni. Upravo u tom okrugu, oko 50 kilometara od dvorane Majamija, podneta je poreska prijava.

Košarkaš je tokom 2021. godine igrao za Šarlot, a sada je član Majamija. On, trener Bilaps i još oko tridesetak osoba uhapšeni su prošle nedelje po optužnici koja detaljno opisuje nezakonite aktivnosti povezane s klađenjem.

Federalni tužioci tvrde da je Rozir učestvovao u dogovoru kojim su njegovi poznanici profitirali kladeći se na njegov učinak u meču Šarlota 23. marta 2023. godine. U toj utakmici, u kojoj je igrao ograničeno, opklade na njegov „manji učinak“ su bile dobitne.

Optužbe protiv Rozira slične su onima koje su prethodno izrečene bivšem igraču Toronta Džonteju Porteru, koga je komesar NBA Adam Silver prošle godine doživotno suspendovao.

Rozir nije igrao u poslednjih osam mečeva te sezone, a klub je tada kao razlog naveo povredu stopala. Međutim, kladionice su prijavile neuobičajene obrasce uplata vezane za tu utakmicu, što je odmah prijavljeno NBA ligi. Interna istraga tada nije donela dokaze o kršenju pravila, ali je slučaj sada predmet federalne istrage.

NBA je saopštila da će ponovo razmotriti način objavljivanja i zaštite podataka o povredama igrača, koji se trenutno javno ažuriraju iz sata u sat.

Američki senatori Ted Kruz i Marija Kantvel zatražili su od komesara Silvera dodatne informacije o načinu na koji je liga vodila istragu i razlozima zbog kojih je Roziru bilo dozvoljeno da nastavi da igra pre hapšenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com