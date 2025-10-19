Rud osvojio titulu na turniru u Stokholmu

Norveški teniser Kasper Rud osvojio je danas titulu na turniru u Stokholmu, pošto je u finalu pobedio 25. igrača sveta Francuza Uga Embera posle dva seta, 6:2, 6:3.

Rud, 12. teniser sveta, pobedio je posle 68 minuta i postao prvi Norvežanin koji je trijumfovao u Stokholmu.

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

Rud je osvojio 14. ATP titulu u karijeri.

To je njegova druga titula ove sezone, posle trijumfa na mastersu u Madridu u aprilu.

On je zadržao šanse za plasman na završni ATP turnir.

Ember je pokušavao da osvoji sedmu titulu u karijeri.

(Beta)

