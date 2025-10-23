Rud pobedio Vavrinku za plasman u četvrtfinale turnira u Bazelu

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se večeras u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je savladao domaćeg igrača Stana Vavrinku sa 6:4, 7:6 (5).
Meč između Ruda i Vavrinke, 11. i 158. igrača sveta, trajao je sat i 41 minut.
Prvi set bolje je počeo Vavrinka, trostruki grend slem šampion, koji je do brejka stigao u trećem gemu.
Rud je već u narednom gemu vratio brejk, da bi u 10. gemu još jednim brejkom osvojio prvi set.
Vavrinka je i u drugom setu napravio brejk u trećem gemu, ali je Rud u šestom gemu stigao do izjednačenja.
Set je zatim otišao u taj-brejk, u kojem je bivši drugi igrač sveta iskoristio treću meč loptu i slavio sa 7:5.
Rud se u četvrtfinalu turnira u Švajcarskoj sastaje sa španskim igračem Alehandrom Davidovičem Fokinom (18. na ATP listi).
Plasman u četvrtfinale izborio je i američki igrač Rajli Opelka (62.), koji je bio bolji od Holanđanina Botika van de Zandshulpa (82.) sa 7:6 (5), 6:7 (7), 6:3.
Opelka se u narednoj fazi sastaje sa boljim iz meča u kojem igraju prvi nosilac Amerikanac Tejlor Fric (četvrti igrač sveta) i Francuz Ugo Amber (24. na ATP listi).
(Beta)
