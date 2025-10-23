Rud pobedio Vavrinku za plasman u četvrtfinale turnira u Bazelu

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se večeras u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je savladao domaćeg igrača Stana Vavrinku sa 6:4, 7:6 (5).

Meč između Ruda i Vavrinke, 11. i 158. igrača sveta, trajao je sat i 41 minut.

Prvi set bolje je počeo Vavrinka, trostruki grend slem šampion, koji je do brejka stigao u trećem gemu.

Rud je već u narednom gemu vratio brejk, da bi u 10. gemu još jednim brejkom osvojio prvi set.

Vavrinka je i u drugom setu napravio brejk u trećem gemu, ali je Rud u šestom gemu stigao do izjednačenja.

Set je zatim otišao u taj-brejk, u kojem je bivši drugi igrač sveta iskoristio treću meč loptu i slavio sa 7:5.

Rud se u četvrtfinalu turnira u Švajcarskoj sastaje sa španskim igračem Alehandrom Davidovičem Fokinom (18. na ATP listi).

Plasman u četvrtfinale izborio je i američki igrač Rajli Opelka (62.), koji je bio bolji od Holanđanina Botika van de Zandshulpa (82.) sa 7:6 (5), 6:7 (7), 6:3.

Opelka se u narednoj fazi sastaje sa boljim iz meča u kojem igraju prvi nosilac Amerikanac Tejlor Fric (četvrti igrač sveta) i Francuz Ugo Amber (24. na ATP listi).

(Beta)

