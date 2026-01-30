Rukometaši Danske bolji od Islanda za finale Evropskog prvenstva

Rukometna reprezentacija Danske plasirala se večeras u finale Evropskog prvenstva, pošto je u Herningu u drugom polufinalu pobedila Island sa 31:28 (14:13).

Reprezentaciju Danske je do pobede vodio Matijas Gidsel sa sedam golova, Johan Hansen je postigao šest, a Simon Pitlik pet golova. U poraženom timu najefikasniji je bio Janus Smarason sa osam datih golova.

Danska će se za titulu šampiona Evrope boriti sa Nemačkom koja je ranije danas u prvom polufinalu pobedila Hrvatsku sa 31:28 (17:15).

Danci će igrati u svom petom evropskom finalu i pokušaće da osvoje treće zlato, dok će Nemcima to biti četvrta utakmica za titulu prvaka Evrope koju su do sada osvajali dva puta.

Utakmica za treće mesto i finale na programu su u nedelju.

(Beta)

