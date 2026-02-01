Rukometaši Danske posle 14 godina postali prvaci Evrope

Dansku je do treće titule prvaka Evrope vodio Simon Pitlik sa osam golova, dok su po sedam golova postigli Johan Hansen i Matijas Gidsel.
U selekciji Nemačke po pet golova su postigli Johanes Gola, Juri Knor i Marko Grgić.
Ovo je Danskoj prva titula prvaka Evrope nakon 2012. godine, kada je u finalu u Beogradu pobedila selekciju Srbije.
Ranije danas bronzanu medalju osvojila je selekcija Hrvatske, koja je sa 34:33 pobedila Island.
Srbija je takmičenje na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj završila na 19. mestu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com