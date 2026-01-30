Rukometaši Nemačke preko Hrvatske do finala Evropskog prvenstva

Nemačku je do pobede vodio Lukas Zerbe sa šest golova, dok su po četiri postigli Johanes Gola, Juri Knor, Renars Uščins, Lukas Mertens i Justus Fišer. U pobedničkom timu istakao se i golman Andreas Volf koji je upisao 13 odbrana.
U redovima Hrvatske najbolji je bio Tin Lučin sa šest, dok su po pet puta u strelce upisali Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović.
Nemačka će se za evropsko zlato boriti sa pobednikom drugog polufinala u kojem se sastaju Danska i Island.
Rukometaši Portugala su zauzeli peto mesto na Evropskom prvenstvu, pošto su ranije danas savladali Švedsku sa 36:35 (16:16).
(Beta)
