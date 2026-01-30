Rukometaši Nemačke preko Hrvatske do finala Evropskog prvenstva

Rukometna reprezentacija Nemačke plasirala se danas u finale Evropskog prvenstva pošto je u polufinalu u Herningu pobedila Hrvatsku sa 31:28 (17:15).

Nemačku je do pobede vodio Lukas Zerbe sa šest golova, dok su po četiri postigli Johanes Gola, Juri Knor, Renars Uščins, Lukas Mertens i Justus Fišer. U pobedničkom timu istakao se i golman Andreas Volf koji je upisao 13 odbrana.

U redovima Hrvatske najbolji je bio Tin Lučin sa šest, dok su po pet puta u strelce upisali Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović.

Nemačka će se za evropsko zlato boriti sa pobednikom drugog polufinala u kojem se sastaju Danska i Island.

Rukometaši Portugala su zauzeli peto mesto na Evropskom prvenstvu, pošto su ranije danas savladali Švedsku sa 36:35 (16:16).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com