Rukometaši Partizana pobedili Kadeten u LE

Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu austrijski Kadeten 29:26 (15:11), u drugom kolu Grupe H Lige Evropa.
Partizan je do pobede predvodio Nikola Crnoglavac sa 11 golova, a pratili su ga Veljko Popović i Strahinja Stanković sa po četiri pogotka.
U gostujućem timu najefikasniji su bili Julien Majster i Odin Tor Rikardson sa po šest golova.
Obe ekipe su upisale po jednu pobedu i poraz.
U narednom kolu, Partizan će dočekati Ademar, dok će Kadeten gostovati Nekseu.
(Beta)
