Rukometaši Partizana pobedili Kadeten u LE

Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu austrijski Kadeten 29:26 (15:11), u drugom kolu Grupe H Lige Evropa.

Partizan je do pobede predvodio Nikola Crnoglavac sa 11 golova, a pratili su ga Veljko Popović i Strahinja Stanković sa po četiri pogotka.

U gostujućem timu najefikasniji su bili Julien Majster i Odin Tor Rikardson sa po šest golova.

Obe ekipe su upisale po jednu pobedu i poraz.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Ademar, dok će Kadeten gostovati Nekseu.

(Beta)

