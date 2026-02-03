Rukometaši Partizana posle 14 godina osvojili Superkup Srbije

Rukometaši Partizana osvojili su trofej u Superkupu Srbije, prvi posle 14 godina, pošto su večeras u Nišu pobedili Vojvodinu 34:23 (17:13).

U Superkupu Srbije sastali su se aktuelni državni prvak, ekipa Partizana, i osvajač nacionalnog kupa, novosadska Vojvodina.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Nikola Crnoglavac sa devet golova, dok je Strahinja Stanković dodao šest pogodaka.

U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Vukašin Vorkapić sa pet golova, dok su Vojin Čabrilo i Milan Jovanović dodali po tri pogotka.

Kao osvajač Superkupa Srbije, Partizan će u finalu Svesrpskog kupa igrati protiv Sloge iz Doboja.

U ženskoj konkurenciji će se u finalu Svesrpskog kupa sastati rukometašice Crvene zvezde i Borca iz Banjaluke.

(Beta)

