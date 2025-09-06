Rukometaši Partizana u Ligi Evrope

Rukometaši Partizana plasirali su se u Ligu Evrope, pošto su večeras u revanš utakmici specijalnih kvalifikacija, na gostujućem terenu pobedilu češku Karvinu 30:26 (17:14).
Crno-beli su i u prvoj utakmici dvomeča, u Beogradu pobedili 31:27.
Najefikasniji u ekipi Partizana u revanš utakmici bio je Sergej Ivanov sa devet golova.
U ekipi Karvine najefikasniji je bio Jonas Patzel sa devet pogodaka.
Partizan je u prošloj sezoni stigao do četvrtfinala Evrokupa, u kom je bio eliminisan od AEK-a iz Atine.
(Beta)
