Rukometaši Partizana u Ligi Evrope

Rukometaši Partizana plasirali su se u Ligu Evrope, pošto su večeras u revanš utakmici specijalnih kvalifikacija, na gostujućem terenu pobedilu češku Karvinu 30:26 (17:14).

Crno-beli su i u prvoj utakmici dvomeča, u Beogradu pobedili 31:27.

Najefikasniji u ekipi Partizana u revanš utakmici bio je Sergej Ivanov sa devet golova.

U ekipi Karvine najefikasniji je bio Jonas Patzel sa devet pogodaka.

Partizan je u prošloj sezoni stigao do četvrtfinala Evrokupa, u kom je bio eliminisan od AEK-a iz Atine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com