Rukometaši Partizana ubedljivo pobedili Zvezdu u derbiju Arkus lige

Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u gradskom derbiju "večitog" rivala Crvenu zvezdu 36:24 (19:15), u utakmici 15. kola domaće Arkus lige.

Crno-bele su predvodili Aljoša Damjanović sa sedam golova, Nikola Crnoglavac sa šest i Sergej Ivanov sa pet golova. Po četiri pogotka dodali su Nikola Zečević i Simo Šijan.

U ekipi Zvezde najefikasniji sa po šest golova bili su Nemanja Obradović i Vanja Mirković. Jovan Mirković postigao je četiri, a Uroš Stanić tri gola.

Partizan je drugi na tabeli sa 28 bodova, koliko ima i prvoplasirana Vojvodina.

Zvezda je posle 10. poraza 10. na tabeli sa osam bodova.

U ostalim utakmicama Vojvodina je pobedila Šamot 32:24 (18:16), a ekipa Pančeva je na gostujućem terenu pobedila Kikindu 32:20 (14:14).

(Beta)

