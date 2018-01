Rukometaši putuju na EP: Protiv Hrvatske meč života

Najbolji srpski rukometaš Petar Nenadić izjavio je da za duel protiv Hrvatske u Splitu na Evropskom prvenstvu ne postoji veća doza motivacije i označio ga kao „meč života“, kao i da veruje u podvig u vrućoj atmosferi.

„Ne treba nam veći motiv kada igraš protiv Hrvata u Hrvatskoj. Realno je da ti ne treba dodatna motivacija, posebno pred bučnom publikom u Splitu. Dosta naših igrača nije imalo priliku da igra u takvoj atmosferi, susrešće se prvi put… Za neke će biti iskustvo više, a za neke utakmica života“, rekao je Nenadić pred odlazak iz Beograda na završne pripreme u Sloveniju.

Srbija je juče poražena od Makedonije (32:29) u prijateljskom meču na Banjici, ali Nenadić naglašava da nije zabrinut.

„Nema mesta panici i negativi, još gledamo gde smo. Kada pobeđuješ mislis da je sve super, a nekad je poraz dobar pre turnira. Malo je ružno što se desio u Beogradu i pred našim navijačima“.

Organizator igre Fuhse Berlina izrazio je želju da „orlovi“ u punom sastavu dočekaju start turnira, ali i prokomentarisao to što njegovu ekipu mnogi vide kao autsajdera.

„Žalosno je što nas svi gledaju kao autsajdere na osnovu poslednjih godina… Problem je što možemo svakog da pobedimo, ali i od svakog da izgubimo“, rekao je Nenadić, a potom se osvrnuo na izjavu hrvatskog golmana Mirka Alilović da „Srbija nije velesila i bauk i da u Splitu ni jače reprezentacije nemaju šta da traže“.

„Imaju apsolutno pravo da pričaju tako nešto, igrali su 20 polufinala u poslednjih 15 godina. Da sam na njihovom mestu isto bih to govorio, igraju na domaćem terenu, osvojili su mnogo medalja i imaju sva prava“, zaključio je Nenadić.

Krilni rukometaš Nemanja Ilić ističe da ne postoji strah pred meč sa Hrvatskom pred 12.000 gledalaca u Spaladijum areni.

„Sve je to sport i na to smo navikli. Da li možemo da pobedimo Hrvatsku? Neće se znati do kraja meča“, zagonetan je bio Ilić.

Podvukao je da neophodno da se izvuku pouke iz poraza od Makedonije.

„Još su pripreme za prvenstvo, videćemo da izvučemo pouke iz poraza od Makedonije, da popravimo ono što nije valjalo. Bićemo spremni za početak, igramo na startu protiv jednog od favorita turnira, sve ekipe su jake, a Hrvatska možda i glavni kandidat za zlato. Ipak, nemamo strah, spremni smo na sve“, zaključio je Ilić.

Utakmica između Hrvatske i Srbije igra se 12. januara od 20.30 u Splitu.