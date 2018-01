Rukometaši Španije prvaci Evrope

Rukometna reprezentacija Španije osvojila je večeras Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, pošto je u finalu u Zagrebu pobedila Švedsku sa 29:23 (12:14).

Španiju su predvodili David Balager i Feran Sole sa po pet golova, dok su po četiri postigli Raul Entrerios i Aleks Dujšebaev.

U švedskom timu najefikasniji sa pet golova bio je Jesper Nilesen, Niklas Ekberg postigao je četiri, a po tri gola dodali su Hampus Vane i Matijas Zakrison.

Ekipe su na početku utakmice bile izjednačene, sve do 12. minuta kada je Švedska posle gola Vanea povela sa 7:4. Švedjani su do poluvremena čuvali prednost, a Španija je od završnice prvog poluvremena i do 36. minuta serijom od 5:0 preokrenula na 16:14.

Španski tim je posle toga zahvaljujući dobrim odbranama golmana Arpada Šterbika, ali i dobrom igrom u napadu, uvećavao prednost i bez problema osvojio prvu titulu evropskog šampiona. Šterbik je utakmicu završio sa osam odbrana, dok je sa druge strane švedski golman imao 15.

Bronzanu medalju osvojila je Francuska pobedom protiv Danske od 32:29.

(Beta)