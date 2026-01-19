Rukometaši Srbije eliminisani sa Evropskog prvenstva

Rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u drugu fazu Evropskog prvenstva, pošto je pored večerašnjeg poraza od Austrije, u drugoj utakmici u toj grupi u Herningu Nemačka pobedila Španiju 34:32 (17:15).

Srbija je ranije danas izgubila od Austrije 25:26 (13:12), u utakmici trećeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu. Srbija je pobedom protiv Austrije mogla da se plasira u drugu fazu, ali joj je uprkos tom porazu, za plasman dalje bila potrebna pobeda Španije protiv Nemačke.

Nemačka je ipak pobedila Španiju 34:32 i plasirala se u drugu fazu, a obe ekipe osvojile su po četiri boda u Grupi A. Srbija i Austrija su eliminisane nakon što su osvojile po dva boda.

Nemačku selekciju predvodio je Renars Uščins sa osam golova, Julijan Koster postigao je šest, a Juri Knor i Justus Fišer po pet golova.

U ekipi Španije Jan Guri bio je najefikasniji sa sedam golova, dok su Markos Fis, Aleks Gomes i Jan Terafeta dodali po četiri.

(Beta)

