Rukometaši Srbije izgubili od Austrije na Evropskom prvenstvu

Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Herningu od Austrije 25:26 (13:12), u utakmici trećeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Srbija je pobedom protiv Austrije mogla da se plasira u drugu fazu, ali je ipak zbog poraza manjeg od četiri gola zadržala šanse za nastavak takmičenja. Za to će joj biti potrebna pomoć Španije, koja večeras od 20.30 mora da pobedi Nemačku. Austrija je bez šansi za plasman u drugu fazu.

U ekipi Srbije najefikasniji je bio Nemanja Ilić sa šest golova, Stefan Dodić postigao je četiri, a Uroš Kojadinović, Darko Đukić i Dragan Pešmalbek po tri gola. Golman Dragan Milosavljev imao je 13 odbrana.

U austrijskom timu najefikasniji je bio Tobijas Vagner sa šest golova, a Sebastijan Frimel, Elijas Kofler i Mikola Bilik postigli su po tri.

Srbija je prvi gol na utakmici postigla posle gotovo šest minuta igre, kada je Uroš Borzaš bio strelac.

Ekipe su se smenjivale u vođstvu, a obe su u više navrata imale po dva gola prednosti. Nemanja Ilić je predvodio srpski tim sa šest golova, od kojih i onaj za 13:11 u završnici prvog poluvremena.

Istakao se i golman Milosavljev, koji je imao sedam odbrana u prvom delu igre, koju je Srbija završila uz prednost 13:12.

Frimel je izjednačio na početku drugog poluvremena, u kome je Srbija uglavnom imala gol prednosti, a Austrija uspevala da izjednači, sve dok serijom 2:0 Austrija nije povela 17:16.

Uzvratila je Srbija sa dva vezana gola kada su strelci bili Lazar Kukić i Uroš Kojadinović. Uspela je Austrija ponovo da povede, a odbranama se istakao golman Konstantin Mestl.

Austrija je golovima Bilika i Lukasa Hutečeka povela 22:20, a prvi put i sa tri gola preko Erika Dembeka, na nešto više od sedam minuta pre kraja, u napadu sa dva igrača više.

Loše je u tim trenucima srpski tim igrao u napadu, u završnici su pogađali Darko Đukić i Dragan Pešmalbek, ali su Austrijanci čuvali između dva i tri gola prednosti.

Golman Milosavljev je u završnici odbranio sedmerac, a konačan rezultat postavio je Kojadinović.

(Beta)

