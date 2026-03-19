Rukometaši Srbije pobedili Litvaniju u prvoj utakmici druge runde kvalifikacija za SP

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Nišu Litvaniju 42:25 (21:12), u prvoj utakmici druge runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srpski tim predvodio je Dragan Pešmalbek sa 10 golova, a Vukašin Vorkapić postigao je pet golova. Miloš Kos, Lazar Kukić i Nikola Crnoglavac pobedi su doprineli sa po četiri gola.

U litvanskoj ekipi po pet golova postigli su Mindaugas Dumčijus i Mantas Urvikis, a tri gola dodao je Tomas Bogusevičijus.

Revanš utakmica igra se u nedelju u Litvaniji.

Pobednik dvomeča igraće u trećoj rundi kvalifikacija protiv Mađarske, a bolji iz tog duela plasiraće se na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Nemačkoj.

(Beta)

