Rukometaši Srbije pobedili Nemačku na Evropskom prvenstvu

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Herningu selekciju Nemačke sa 30:27 (13:17), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Posle uvodnog poraza od Španije (27:29), Srbija je ovom pobedom zadržala šanse za plasman u narednu rundu šampionata Evrope.

Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović sa po šest golova, Dragan Pešmalbek je dao pet, a Stefan Dodić četiri gola. U timu Nemačke najbolji su bili Miro Šlurof i Renars Uščins sa po šest golova.

Posle desetak minuta igre kada se igralo gol za gol, Nemačka je stigla do dva gola prednosti (5:7), potom je povela i sa 8:11, da bi u finišu prvog poluvremena stigla i do maksimalnih plus četiri – 13:17.

Srbija je u 42. minutu uspela da izjednači (20:20) golom Vorkapića, da bi potom golovima Kukuća i Ilića stigla i do plus dva prvi put na utakmici (23:21).

Ekipa Srbije je vodila sa 26:25 kada je selektor Nemačke napravio grešku i zatražio tajm-aut u trenucima kada je jedan igrač Nemačke postigao gol. Posle pregledanog snimka, sudije su odlučile da lopta nije na vreme ušla u gol.

Nakon toga je Kojadinović Srbiji doneo 27:25, a tačku na ovaj meč stavio je Pešmalbek.

Rukometaši Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Austrije.

(Beta)

