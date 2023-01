Rukometaši Srbije poraženi od Norveške na SP u Katovicama

KATOVICE – Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je večeras od selekcije Norveške rezultatom 31:28 (14:17) u meču prvog kola Treće grupe druge faze takmičenja na Svetskom prvenstvu u Katovicama.

Najefikasniji u selekciji Srbije bili su Miloš Orbović, Bogdan Radivojević i Petar Đorđić sa po pet golova. U redovima Norveške najbolji su bili Sander Sagosen i Sebastijan Barthold, koji su postigli po pet golova.

Nemačka i Norveška imaju po šest bodova, Holandija je osvojila četiri, Srbija dva, dok su Katar i Argentina bez bodova. Naša selekcija će u subotu igrati sa Argentinom.

Srbija je prvo poluvreme dobila rezultatom 17:14, a početkom drugog dela meča bilo je i 19:14 za naš tim. Međutim, u nastavku meča Norveška je kažnjavala sve greške srpkih rukometaša i na kraju je stigla do nove pobede na SP. Naša selekcija je i pored poraza zadržala teoretske šanse za plasman u četvrtfinale SP.

Holandija je ranije danas pobedila Katar 32:30, dok je Nemačka ubedljivo savladala Argentinu 39:19. U subotu će igrati: Srbija – Argentina (15.30), Katar – Norveška (18) i Holandija – Nemačka (20.30). Tabela: Nemačka 6, Norveška, Holandija 4, Srbija, Katar 0, Argentina 0Plasman u četvrtfinale SP izboriće dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe. Plasman u četvrtfinale donosi kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Srbija je dobro počela meč i povela 2:0, a onda je Norveška stigla do izjednačenja, 2:2. Igralo se potom gol za gol, a naša selekcija je u devetom minutu propustila priliku da stigne do tri gola prednosti, 5:3. Srbija je održavala vođstvo od dva gola, a u 15. minutu naš tim stiže do plus tri – 9:6. Norveška je posle isključenja Ilije Arbutovića prišla na minus jedan, 9:8. Srbija je posle odbrana Dejana Milosavljeva u 21. minutu stigla do plus četiri (13:9). Naša selekcija je održavala prednost od četiri gola, ali je prvo poluvreme završeno rezultatom 17:14 za Srbiju.

Srbija je u 35. minutu povela 19:14 posle briljantnih odbrana Milosavljeva. Međutim, Norveška je u 39. minutu prišla na samo gol zaostatka 20:19. Posle nekoliko grešaka, Norveška je u 43. minutu stigla do izjednačenja, 22:22. Samo minut kasnije, Norveška je prvi put povela, 23:22. Skandinavci su stigli do dva gola prednost. Norveški golmani su zaustavljali šuteve naših rukometaša, a Milosavljev i Cupara su bili nemoćni pred protivničkim igračima. Norveška je na kraju slavila sa 31:28.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.