Rukometaši Srbije poraženi od Španije na startu EP

Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je večeras u danskom Herningu od selekcije Španije sa 27:29 (15:19), u utakmici prvog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Uroš Kojadinović sa šest golova, dok su pet pogodaka postigli Vanja Ilić i Darko Đukić.

U selekciji Španije najefikasniji je bio Jan Tarafeta sa šest golova, a Abel Serdijo je upisao četiri gola.

Španija je tokom celog prvog poluvremena bila u vođstvu, a do prve osetnije prednosti došla je u 10. minutu (3:7).

Srbija je u nastavku u nekoliko navrata prilazila na minus dva, da bi Španija pet minuta pre kraja prvog dela povela sa pet golova razlike (11:16).

Do kraja poluvremena Srbija je smanjila na 15:19 i sa tim rezultatom otišla na pauzu.

Posle šest i po minuta igre u drugom poluvremenu Srbija je pogotkom Vanje Ilića sa sedmerca smanjila na 17:20.

Dva minuta kasnije Kojadinović nije iskoristio izglednu šansu, a Španija to odmah koristi i vraća prednost od četiri gola razlike.

Srbija je devet i po minuta pre kraja prišla na samo dva gola zaostatka (24:26), u nastavku je imala nekoliko prilika da priđe na gol razlike, ali u tome nije uspela.

Od 20.30 u drugom meču ove grupe igraju Nemačka i Austrija.

Na Evropskom prvenstvu danas su na programu i mečevi u Grupi C, gde je Francuska pobedila Češku sa 42:28 (20:14), dok se večeras sastaju Norveška i Ukrajina.

Srbija u drugom kolu u subotu igra protiv Nemačke (20.30), dok Španija igra protiv Austrije (18.00).

Evropsko prvenstvo za rukometaše igra se u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj od 15. januara do 1. februara.

(Beta)

