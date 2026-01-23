Rukometaši Švedske posle preokreta pobedili Sloveniju na EP

Švedsku je do pobede vodio Lukas Sandel sa sedam pogodaka, a Erik Johanson je postigao šest golova.
U selekciji Slovenije bolji od ostalih je bio Domen Makuc sa osam golova, a po pet golova su upisali Kristjan Horžen i Domen Novak.
Švedska vodi u Grupi 2 sa četiri boda, dok Island, Slovenija i Hrvatska imaju po dva boda. Mađarska i Švajcarska imaju po bod.
U nedelju u drugom kolu Švedska igra protiv Islanda, a Slovenija protiv Mađarske.
Plasman u polufinale osiguraće dve najbolje plasirane selekcije.
(Beta)
