Rukometašice Francuske pobedile Holandiju i osvojile bronzanu medalju na SP

Rukometašice Francuske osvojile su danas bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto su u Roterdamu u meču za treće mesto posle produžetka pobedile Holandiju 33:31 (11:12).

Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 26:26.

Francusku je do pobede predvodila Sara Bukti sa devet pogodaka, a pratile su je Lena Grandvo, Lusi Garnije i Pauleta Fopa sa po četiri gola.

Kod Holandije su se izdvojile Bo Van Vetering, Romi Marskelverd i Angela Malestajn sa po šest golova.

Ovo je osma medalja za Francusku na svetskim prvenstvima u istoriji, a treća bronzana.

U finalu, koje se igra danas od 17.30, sastaju se Nemačka i Norveška.

(Beta)

