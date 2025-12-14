Rukometašice Francuske pobedile Holandiju i osvojile bronzanu medalju na SP

Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 26:26.
Francusku je do pobede predvodila Sara Bukti sa devet pogodaka, a pratile su je Lena Grandvo, Lusi Garnije i Pauleta Fopa sa po četiri gola.
Kod Holandije su se izdvojile Bo Van Vetering, Romi Marskelverd i Angela Malestajn sa po šest golova.
Ovo je osma medalja za Francusku na svetskim prvenstvima u istoriji, a treća bronzana.
U finalu, koje se igra danas od 17.30, sastaju se Nemačka i Norveška.
(Beta)
