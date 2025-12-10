Rukometašice Francuske poslednje polufinalistkinje SP

Francusku su do pobede vodile Sara Bukti sa osam golova i Klaris Majro sa šest pogodaka.
U selekciji Danske bolja od ostalih je bila Kristina Jorgensen sa 11 pogodaka, dok je Elma Halilčević upisala četiri gola.
Francuska, koja brani titulu svetskog prvaka, u petak u polufinalu igra protiv Nemačke, a istog dana u drugom polufinalu se sastaju Norveška i Holandija.
Selekcija Srbije je ranije eliminisana na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji, zauzevši 12. mesto.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com