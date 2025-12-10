Rukometašice Holandije pobedile Mađarsku za plasman u polufinale SP

Ženska rukometna reprezentacija Holandije plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Roterdamu savladala selekciju Mađarske sa 28:23 (14:9).

Najefikasnija u pobedničkoj selekciji bila je Diona Haušir sa osam pogodaka, dok je pet golova postigla Bo van Vetering.

U selekciji Mađarske po tri gola su postigle Ana Albek, Petra Vamoš, Katrin Klujber i Petra Simon.

Holandiji je ovo prvo polufinale Svetskog prvenstva, nakon 2019. godine, kada je ta selekcija osvojila jedinu zlatnu medalju.

U polufinalu, koje je na programu u petak, Holandija se sastaje sa Norveškom.

Poslednje polufinalistkinje biće poznate nakon večerašnjeg meča između Danske i Francuske (21.00). Pobednik u polufinalu igra protiv Nemačke.

(Beta)

