Rukometašice Nemačke i Norveške u finalu Svetskog prvenstva

Rukometašice Nemačke plasirale su se u finale Svetskog prvenstva, pošto su danas u polufinalu u Roterdamu pobedile braniteljke titule, selekciju Francuske sa 29:23.

Nemačku je do pobede i finala predvodila Antje Dol sa devet golova, a najbolje su je pratile Emili Vogel sa pet i Anika Lot sa četiri gola. Na drugoj strani su se istakle Sara Bukti i Lena Grandvo sa po pet postignutih golova.

Rukometašice Nemačke će se titulu prvaka sveta boriti sa Norveškom koja je u drugom polufinalu slavila protiv Holandije sa 35:25.

Najbolja u pobedničkom timu bila je Heni Rejstad sa deset golova, dok je u timu Holandije najefikasnije bile Estevana Polman i Dione Haušir sa po šest golova.

Finale Svetskog prvenstva i meč za treće mesto na programu su u nedelju.

(Beta)

