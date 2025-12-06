Rukometašice Srbije eliminisane sa Svetskog prvenstva

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe 2 glavne runde, u Dortmundu izgubila od selekcije Crne Gore 17:33 (9:13).

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Dragana Cvijić sa pet golova, dok je Jovana Skrobić dodala tri pogotka.

Kod selekcije Crne Gore najefikasnija je bila Dijana Trivić sa devet golova. Matea Pletikosić je dodala sedam pogodaka, dok je Nina Bulatović postigla pet golova.

Plasman u četvrtfinale je sa prve pozicije u Grupi 2 već obezbedila reprezentacija Nemačke, koja će danas igrati protiv selekcije Španije.

Španija će se plasirati u četvrtfinale samo ukoliko pobedi Nemačku, dok će se u slučaju remija ili poraza španskih rukometašica u četvrtfinale plasirati reprezentacija Crne Gore.

(Beta)

